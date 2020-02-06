Bahçesaray'da düşen çığın altında kalan bir kişinin daha cenazesi çıkarıldı
Haberler » Güncel » Bahçesaray'da düşen çığın altında kalan bir kişinin daha cenazesi çıkarıldı - Haber

Bahçesaray'da düşen çığın altında kalan bir kişinin daha cenazesi çıkarıldı

Bahçesaray'da düşen çığın altında kalan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

06.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:22
Bahçesaray'da düşen çığın altında kalan bir kişinin daha cenazesi çıkarıldı

'da düşen çığın altında kalan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. İki çığda yaşamını yitirenlerin sayısı 41'e yükseldi.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığın düştüğü Karabet Tüneli'ne 4 kilometre mesafedeki bölgede arama çalışmaları sürüyor.

Çığ felaketinin yaşandığı bölgede arama çalışması yürüten Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, bir kişinin daha cansız bedenine ulaştı.

Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler