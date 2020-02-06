Bahçesaray'da düşen çığın altında kalan bir kişinin daha cenazesi çıkarıldı

06.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:22

Bahçesaray'da düşen çığın altında kalan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. İki çığda yaşamını yitirenlerin sayısı 41'e yükseldi.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığın düştüğü Karabet Tüneli'ne 4 kilometre mesafedeki bölgede arama çalışmaları sürüyor.

Çığ felaketinin yaşandığı bölgede arama çalışması yürüten Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, bir kişinin daha cansız bedenine ulaştı.

Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA