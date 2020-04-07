Bahçesaray'da doğum yapan kadın helikopterle hastaneye ulaştırıldı Van'ın Bahçesaray ilçesinde doğum yapan ve hayati tehlikesi bulunan kadın, helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde doğum yapan ve hayati tehlikesi bulunan kadın, helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bahçesaray Devlet Hastanesinde riskli doğum gerçekleştiren Perihan Kelek'in hayati tehlikesi oluştu.

Bunun üzerine Kelek ve bebeğinin Van'a sevk edilmesi için sağlık ekipleri, yetkililerden yardım istendi.

Konunun Vali, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e iletilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne ait helikopter hastayı alması için görevlendirildi.

Van'dan havalanan helikopter, ilçe merkezinde Perihan Kelek ve bebeğini alarak Ferit Melen Havalimanı'nda bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaynak: AA