Bahçesaray'da çığ altından kurtarılan yaralılar hastaneye getirildi (3)
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Bahçesaray'da çığ altından kurtarılan yaralılar hastaneye getirildi (3)

Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketi Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Çığ altından çıkarılan kişilerin hastaneye getirilmesi VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan ikinci çığın altında kalan yaralıların Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi.

05.02.2020 19:52 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:53
Bahçesaray'da çığ altından kurtarılan yaralılar hastaneye getirildi (3)

ilçesindeki çığ felaketi

Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi

Çığ altından çıkarılan kişilerin hastaneye getirilmesi

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan ikinci çığın altında kalan yaralıların Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bahçesaray'da çığ altından kurtarılan yaralılar hastaneye getirildi (3)
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