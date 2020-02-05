Bahçesaray'da çığ altından kurtarılan yaralılar hastaneye getirildi (3)
Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketi Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Çığ altından çıkarılan kişilerin hastaneye getirilmesi VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan ikinci çığın altında kalan yaralıların Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi.
05.02.2020 19:52 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:53
Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketi
Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi
Çığ altından çıkarılan kişilerin hastaneye getirilmesi
VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan ikinci çığın altında kalan yaralıların Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi.
Kaynak: AA