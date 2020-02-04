Bahçesaray'da çığ altında kaldığı bildirilen minibüs ve iş makinesine ulaşılmaya çalışılıyor
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Bahçesaray'da çığ altında kaldığı bildirilen minibüs ve iş makinesine ulaşılmaya çalışılıyor

Van'ın Bahçesaray ilçesinde ekipler, çığ altında kaldığı bildirilen minibüs ve iş makinesine ulaşmaya çalışıyor.

04.02.2020 19:42 | Son Güncelleme: 04.02.2020 20:16
Bahçesaray'da çığ altında kaldığı bildirilen minibüs ve iş makinesine ulaşılmaya çalışılıyor

'ın ilçesinde ekipler, çığ altında kaldığı bildirilen minibüs ve iş makinesine ulaşmaya çalışıyor.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığ altında kalan ve içinde yolcuların bulunduğu belirtilen minibüs ile iş makinesine ulaşmak için olay yerine sevk edilen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, jandarma ve Karayolları ekiplerinin çalışmalarına çevre köylerdeki vatandaşlar da destek veriyor.

Bölgede yoğun kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA
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