Bahçesaray'da çığ altında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi - VAN
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Bahçesaray'da çığ altında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi - VAN

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Hastane morgu önünden detaylar Vali Mehmet Emin Bilmez açıklama Cenaze aracının çıkması Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüste hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Bahçesaray ilçesine gönderildi.

05.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:55
Bahçesaray'da çığ altında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi - VAN

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hastane morgu önünden detaylar

Vali Mehmet Emin Bilmez açıklama

Cenaze aracının çıkması 'ın ilçesinde çığ altında kalan minibüste hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Bahçesaray ilçesine gönderildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Saadet Tosun ve Emirhan Kaymaz'ın cenazeleri Bahcesaray'a götürüldü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bahçesaray'da çığ altında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi - VAN
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