Bahçesaray'da çığ altında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi - VAN
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Hastane morgu önünden detaylar Vali Mehmet Emin Bilmez açıklama Cenaze aracının çıkması Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüste hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Bahçesaray ilçesine gönderildi.
05.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:55
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Hastane morgu önünden detaylar
Vali Mehmet Emin Bilmez açıklama
Cenaze aracının çıkması Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüste hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Bahçesaray ilçesine gönderildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Saadet Tosun ve Emirhan Kaymaz'ın cenazeleri Bahcesaray'a götürüldü.
Kaynak: AA