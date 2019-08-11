Bahçesaray'da bayramlaşma

11.08.2019 09:02

Van'ın Bahçesaray Kaymakamı Onur Şatıroğlu, AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ve beraberindekilerle birlikte ilçede vatandaşların yanı sıra polis ve jandarmanın Kurban bayramını kutlamak için bir dizi ziyaret gerçekleştirdiler.

Bahçesaray Kaymakamı Onur Şatıroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Orhan Kaş, AK Parti İlçe Başkanı Cumali Başkanı Sabırlı ve beraberindekiler ilk olarak merkez camiinde bayram namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştılar. AK Parti İlçe Başkanı Cuma Sabırlı, bayramlaşma sonrası vatandaşlara yöresel yemek olan 'helise' yemeği ikram etti. Daha sonra ilçe Mir Hasan Veli mezarlığını ziyaret eden heyet, burada okunan duaların ardından ilçe merkezine geçilerek ilçe halkıyla bayramlaşma gerçekleştirildi. Bayramlaşma sonrası heyet daha sonra sırasıyla ilçe jandarma ve ilçe emniyetine giderek jandarma ve polislerin bayramını kutladı. - VAN

Kaynak: İHA