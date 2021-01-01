Bahçesaray'da 2 metre karda ekiplerin yoğun meaisi

VAN'da geçen hafta 2 gün etkili olan kar yağışının ardından kapatıldıktan sonra 2 kez çığ düşen Van-Bahçesaray karayolu, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı bölgede, ekiplerin yol genişletme çalışması sürüyor.

Van'da geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ile Karayolları karla mücadele ekiplerinin, kapanan yolların açılması için yürüttükleri çalışma devam ediyor. Van- Bahçesaray karayolu da 22 Aralık'ta çığ riski nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bahçesaray'a ulaşım, Hizan yolu üzerinden sağlandı. Van -Bahçesaray karayolunda, trafiğe kapalı olduğu sürede ise 2 kez çığ düştü. Yağışın durmasının ardından Karayolları ekipleri, trafiğe açtıkları yolda genişletme çalışmasına başladı. Ekiplerin iş makinaları ile çalışmalarını yürüttükleri bölgede kar kalınlığının 2 metreyi aştığı görüldü. İlçeye girişler, devam eden çığ riski nedeniyle saat 14.00'ten sonra kapatılıyor.Ekiplerin yol açma çalışmasının ardından vatandaşlar, "Bahçesaray'da çığ riski yüksek olduğu için yolumuz, trafiğe kapatıldı. Bu sürede daha uzun olan Hizan karayolunu kullandık. Yolumuzu açan ekiplere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay KUYUCU