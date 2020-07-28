Bahçesaray Belediyesi ilçede yaptığı çalışmaları anlattı Bahçesaray Belediyesi, 15 aylık dönemde ilçede yapılan çalışmalarla ilgili AK Parti Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendirdi.

Bahçesaray Belediyesi, 15 aylık dönemde ilçede yapılan çalışmalarla ilgili AK Parti Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendirdi.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, haftalık yönetim kurulu toplantısı AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

İl başkanlığı binasındaki toplantının açılışında konuşan Türkmenoğlu, geçen hafta yapılan üye kayıt çalışmaları ile esnaf ziyaretlerinin kent sakinleriyle bir araya gelme konusunda önemli olduğunu söyledi.

Bu çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirten Türkmenoğlu, AK Parti belediyelerinin ilçelerde yaptıkları hizmetlerle tüm kesimlerin takdirini kazandığını ifade etti.

Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas ise "AK Belediyecilik" anlayışı çerçevesinde halka hizmet etmek için çaba gösterdiklerini belirterek, "Bahçesaray'ın zor coğrafi ve ekonomik koşullarına rağmen önümüzdeki yıl için çok güzel projeler hayata geçirmeyi planlıyoruz. İl Başkanımız Kayhan Türkmenoğlu'nun büyük desteğiyle birçok sorunumuzu aşıyoruz. Bahçesarayımızın daha yaşanılabilir hale gelmesini sağlayacağız. Projelerimizi hayata geçirmemiz halinde Bahçesaray cazibe merkezi haline gelecektir." diye konuştu.

Daha sonra Bahçesaray Belediyesi Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Şükrü Tan, 15 ayda yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Tan, "İlçe Kaymakamlığımız ve Halk Eğitim Merkezimiz ile birlikte ilçemizde maske üretim merkezini hayata geçirdik ve 150 bin maske üreterek vatandaşlarımıza ulaştırdık. İlçemizde bulunan pandemi süresince iş yeri, ev ve toplu yaşam alanlarını dezenfekte ettik. Sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde ihtiyaç sahiplerine hizmeti kapılarına götürdük." dedi.

Kaynak: AA