'Bahçende define var' diyerek dolandırmaya çalıştılar
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'Bahçende define var' diyerek dolandırmaya çalıştılar

'Bahçende define var' diyerek dolandırmaya çalıştılarBURSA'nın Orhangazi ilçesinde, bahçesine daha önceden altın rengi heykelcikler gömdükleri M.T.'yi (63), 'Bahçende define var' diyerek dolandırmaya çalışan 2 şüpheli, suçüstü yakalandı.

04.09.2020 17:29 | Son Güncelleme: 04.09.2020 17:34

'Bahçende define var' diyerek dolandırmaya çalıştılar

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, bahçesine daha önceden altın rengi heykelcikler gömdükleri M.T.'yi (63), 'Bahçende define var' diyerek dolandırmaya çalışan 2 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Olay, Orhangazi ilçesine bağlı Heceler Mahallesi'nde meydana geldi. Heceler Mahallesi'nde yaşayan M.T.?ye (63) kendilerini Mehmet ile Emin olarak tanıtan 2 şüpheli, zeytin bahçesinde define olduğunu söyledi. M.T. de inandı. 2 şüpheli, M.T. ile birlikte gittikleri zeytinlikte kazı yaptı. Kazılan alandan bir küp içinde altın görünümlü heykelcikler çıkarıldı. İkili, bunun üzerine M.T.'ye altın olduğunu söyledikleri heykelleri yurtdışına satabileceklerini ancak para gerektiğini bildirdi. M.T. de durumu jandarma ekiplerine ihbar etti.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü 1. ve 2. JASAT ekipleri ile Orhangazi Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri'nden oluşan özel ekip kuruldu. E.T. ve İ.G. oldukları saptanan şüphelilerin, 27 BKU 90 plakalı araç ile Gaziantep'ten geldikleri belirlendi. Hemen harekete geçen özel ekip, E.T. ve İ.G.?yi, M.T.?yi 3 adet altın görünümlü heykel ile dolandırmaya çalıştığı sırada yakaladı. E.T. ve İ.G. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, heykelleri daha önceden zeytinliğe gömdüklerini söyledi.

İ.G.?nin dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından sabıkalı olduğu, E.G.?nin de 3 ayrı dolandırıcılık suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'Bahçende define var' diyerek dolandırmaya çalıştılar

Kaynak: DHA

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