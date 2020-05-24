Bahçelik ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim alanlarına yakın bahçelik ve çalılık alanda yangın çıktı.
24.05.2020 16:26 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:31
Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim alanlarına yakın bahçelik ve çalılık alanda yangın çıktı.
Kestel Mahallesi İbişler Sokağı'ndaki bir bahçelik ve çalılık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekipleri müdahale etti.
Söndürülen yangında, 3 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Kaynak: AA