Bahçelievler Zafer Mahallesi Çimen Sokak'ta GBT sorgusu yapan 3 bekçi, kimliği belirsiz bir kişi...
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Bahçelievler Zafer Mahallesi Çimen Sokak'ta GBT sorgusu yapan 3 bekçi, kimliği belirsiz bir kişi...

Bahçelievler Zafer Mahallesi Çimen Sokak'ta GBT sorgusu yapan 3 bekçi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçakla yaralandı.

15.02.2020 22:33 | Son Güncelleme: 15.02.2020 22:33
Bahçelievler Zafer Mahallesi Çimen Sokak'ta GBT sorgusu yapan 3 bekçi, kimliği belirsiz bir kişi...

Çimen Sokak'ta GBT sorgusu yapan 3 bekçi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçakla yaralandı. Boğuşma sırasında bekçiler, saldırganı da yaralı bir şekilde yakaladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı bekçileri ve saldırganı hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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