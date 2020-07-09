BAHÇELİEVLER VE KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ KAMYONET KAZALARI Bahçelievler ve Küçükçekmece'de iki farklı kamyonet kazası meydana geldi.

Bahçelievler ve Küçükçekmece'de iki farklı kamyonet kazası meydana geldi. Yenibosna'da bir kamyonetin kasası bağlantı yerlerinden koparak devrilirken Küçükçekmece'de de devrilen bir kamyonet 3 otomobile hasar verdi.

Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Değirmendere Caddesi'ndeki kaza saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Tekstil malzemesi yüklü olan 34 FV 6072 plakalı kamyonet sürücüsü Değirmendere Caddesi'nden 29 Ekim Caddesi'ne dönerken, virajda kamyonetin kasası bağlantı noktalarından koparak yan yattı. Kaza nedeniyle Değirmendere Caddesi'nden 29 Ekim Caddesi'ne giden yol trafiğe kapandı. Kazada yaralanan olmazken yan yatan kasadaki tekstil malzemeleri, olay yerine gelen başka bir kamyonete yüklendi. Kamyonetten ayrılarak yan yatan kasa çekici ile kaldırıldı.

3 ARAÇTA HASAR OLDU

Bir kamyonet kazası da aynı saatlerde Küçükçekmece'de yaşandı. Yenimahalle'de bir cadde üzerinde ilerleyen kumaş yüklü kamyonet iki otomobile çarparak devrildi. Kaza nedeniyle hareket halindeki iki otomobil ile park halinde bulunan bir otomobilde hasar meydana geldi. Hafif şekilde yaralanan kamyonet sürücüsü, araç içinden çevrede bulunanların yardımıyla çıkarıldı.

Kaynak: DHA