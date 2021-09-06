BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI
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BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI

BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI
Habermetre - Haberler | Toplum

BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDIYalova Belediyesi mahallelerde sürdürdüğü temizlik çalışmalarına bu hafta Bahçelievler Mahallesi'nde devam etti.

BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI

Yalova Belediyesi mahallelerde sürdürdüğü temizlik çalışmalarına bu hafta Bahçelievler Mahallesi'nde devam etti. Ekipler, günlük rutin çalışmalarının yanı sıra belirlenen program dahilinde mahallelerde kapsamlı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Kaldırım ve yol kenarlarında bulunan yabani otların kesimi, mıntıka temizliği ve konteynerlerin dezenfekte işlemleri ekipler tarafından yapıldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar, gün içerisinde tamamlandı.

Kaynak: Habermetre

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