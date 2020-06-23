Bahçelievler Mahallesi yıllar sonra asfaltla tanıştı Süleymanpaşa Belediyesi, hızlı başladığı asfalt sezonunu aynı hızla sürdürüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, hızlı başladığı asfalt sezonunu aynı hızla sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir cadde ve on sokakta asfalt çalışmalarını tamamlayarak mahalle sakinlerini yıllardır muzdarip oldukları yazın toz kışın çamur derdinden kurtardı.

Uzun yıllardır el değmemiş halde bekleyen Bahçelievler Mahallesi sokakları, Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede sıcak asfaltla kaplanarak kullanıma hazır hale getirildi. Toplam on sokak ve bir cadde sıfırdan asfaltlandı ve Bahçelievler Mahallesi sakinleri yıllardan beri çektikleri toz ve çamur derdinden kurtulmuş oldu. Çalışma kapsamında Hasan Ağa Caddesi ile Bereket, Kraliçe, Kral, Prenses, Atilla İlhan, Kadir İnanır, Ayşegül Sarıca, Balcı, Ebabil ve Çevik Sokak asfaltlandı.

"Mahallemize hayırlı olsun"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Yıllardır yaz mevsiminde tozlu, kış mevsiminde çamurlu yollarda büyük çile çeken Bahçelievler Mahallesi sakinlerimizin çilesine son vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hasan Ağa Caddesi, Bereket, Kraliçe, Kral, Atilla İlhan, Kadir İnanır, Ayşegül Sarıca, Balcı, Prenses, Ebabil ve Çevik sokaklarımızdaki asfaltlama çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Hafta başı itibariyle bölgedeki çalışmalarımızı bitirmiş olduk. Tüm mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA