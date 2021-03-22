Bahçelievler Mahalle Muhtarlığında, "Anadolu Masalları" etkinliği düzenleniyor
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Bahçelievler Mahalle Muhtarlığında, "Anadolu Masalları" etkinliği düzenleniyor

22.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:17
Bahçelievler Mahalle Muhtarlığında,

Bahçelievler Mahallesi Muhtarlığında "Anadolu Masalları" etkinliği yapılıyor.

Bahçelievler Mahallesi Muhtarlığında "Anadolu Masalları" etkinliği yapılıyor.

Etkinlikte, "masal anlatıcısı" Melike Asena Canbaz, mahalle muhtarlığında bir araya gelen çocuklara, masallar anlatıyor.

Muhtar Cihat Ceylan, "Milletimizin ortak değerlerinin ülkemize ait motiflerle nesilden nesillere aktarılması ve çocukların hayal güçlerinin geliştirilmesi amacıyla muhtarlığımızda Anadolu masalları etkinliği düzenliyoruz. Bu kapsamda masallar anlattık ve geleneksel çocuk oyunlar oynadık." diye konuştu.

Ceylan, etkinliğin her cuma süreceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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