Bahçelievler Mahalle Muhtarlığında, "Anadolu Masalları" etkinliği düzenleniyor

Bahçelievler Mahallesi Muhtarlığında "Anadolu Masalları" etkinliği yapılıyor.

Etkinlikte, "masal anlatıcısı" Melike Asena Canbaz, mahalle muhtarlığında bir araya gelen çocuklara, masallar anlatıyor.

Muhtar Cihat Ceylan, "Milletimizin ortak değerlerinin ülkemize ait motiflerle nesilden nesillere aktarılması ve çocukların hayal güçlerinin geliştirilmesi amacıyla muhtarlığımızda Anadolu masalları etkinliği düzenliyoruz. Bu kapsamda masallar anlattık ve geleneksel çocuk oyunlar oynadık." diye konuştu.

Ceylan, etkinliğin her cuma süreceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal