Bahçelievler E-5'te bariyerlere çarpan minibüs takla attı: 1 yaralı

- Bahçelievler E-5'te bariyerlere çarpan minibüs takla attı: 1 yaralı Bahçelievler E-5'te bariyerlere çarpan minibüs takla attı.

- Bahçelievler E-5'te bariyerlere çarpan minibüs takla attı: 1 yaralı

İSTANBUL - Bahçelievler E-5'te bariyerlere çarpan minibüs takla attı. Kazada takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

Olay, bugün saat 18.30 sıralarında E-5 Bahçelievler mevkii Edirne istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Görkem Örnek idaresindeki 34 TH 8044 plakalı minibüs seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve takla attı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan araç sürücüsü Örnek'i hastaneye kaldırırken, trafik polisi ekipleri de kazaya ilişkin tutanak tuttu. Kazanın yaşandığı yolda trafik yoğunluğu oluşurken, takla atan aracın çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı da normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan