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Bahçelievler deprem risk haritası! Bahçelievler depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?

Bahçelievler deprem risk haritası! Bahçelievler depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılında yayımladığı "Bahçelievler Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı", ilçenin deprem riskini detaylı bir şekilde analiz ediyor. Raporda, zemin yapısı, bina yaşı ve olası can kaybı gibi kritik veriler yer alıyor. Peki, Bahçelievler depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi? İşte, Bahçelievler deprem riski haritası!

Bahçelievler deprem riski haritası! İstanbul'un en yoğun nüfuslu ilçelerinden biri olan Bahçelievler, olası büyük İstanbul depreminde ciddi riskler barındırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi iş birliğiyle hazırlanan 2019 tarihli "Bahçelievler Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı", ilçenin deprem riskini detaylı bir şekilde analiz ediyor. Raporda, zemin yapısı, bina yaşı ve olası can kaybı gibi kritik veriler yer alıyor.Peki, Bahçelievler depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi? İşte, Bahçelievler deprem riski haritası haberimizde...

BAHÇELİEVLER DEPREM RİSK HARİTASI

İBB'nin 2019 yılında yayımladığı "Bahçelievler Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı", ilçenin deprem riskini mahalle bazında analiz ediyor. Raporda, zemin sağlamlığı, bina yaşı ve olası can kaybı gibi kritik veriler yer alıyor. Bahçelievler'deki binaların %45'inin 1980 öncesi inşa edildiği belirtiliyor. Bu durum, yapıların depreme karşı dayanıklılığını etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Bahçelievler deprem risk haritası! Bahçelievler depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?Bahçelievler İlçesi Vs30 Dağılımı

BAHÇELİEVLER DEPREM BÖLGESİ Mİ, DEPREME DAYANIKLI MI?

Bahçelievler, Marmara Denizi'ne yakınlığı ve Kuzey Anadolu Fay Hattı'na olan mesafesi nedeniyle deprem riski yüksek bölgeler arasında yer alıyor. İBB'nin raporuna göre, 7.5 büyüklüğündeki bir senaryo depreminde Bahçelievler'de ortalama 150 can kaybı, 80 ağır yaralı ve 500 hastane şartlarında tedavi gerektiren yaralı olabileceği öngörülüyor. Ayrıca, yaklaşık 2.800 binanın orta ve üstü seviyede hasar görmesi bekleniyor. Bu veriler, Bahçelievler'in deprem açısından yüksek risk taşıyan bir bölge olduğunu gösteriyor.

Bahçelievler deprem risk haritası! Bahçelievler depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?

BAHÇELİEVLER'DE DEPREM RİSKLİ MAHALLELER, DEPREME DAYANAKLI YERLER

Raporda, Bahçelievler'deki mahalleler zemin sağlamlığına göre sınıflandırılmış. Yenibosna, Şirinevler ve Zafer mahalleleri en riskli zemin yapısına sahip bölgeler arasında yer alıyor. Bunun dışında, Siyavuşpaşa ve Soğanlı mahalleleri de zemin açısından riskli bölgeler arasında bulunuyor. Öte yandan, Bahçelievler ve Kocasinan mahalleleri daha sağlam zemin yapısına sahip olup, depreme karşı daha dayanıklı bölgeler olarak değerlendiriliyor.

Bahçelievler deprem risk haritası! Bahçelievler depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?

BAHÇELİEVLER DEPREM ZEMİN HARİTASI

Bahçelievler'in zemin yapısı, deprem riskini belirleyen en önemli faktörlerden biri. Raporda, zemin sağlamlığı Vs30 parametresi ile ölçülmüş. Vs30 değeri 180 m/s'den küçük olan zeminler zayıf, 600 m/s ve üzeri olanlar ise sağlam zemin olarak sınıflandırılmış. Bahçelievler'de, özellikle Yenibosna ve Şirinevler mahallelerindeki bölgeler zayıf zemin yapısına sahip olup, olası bir depremde daha fazla etkilenme riski taşıyor. Bu nedenle, bu bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarının öncelikli olarak ele alınması öneriliyor.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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