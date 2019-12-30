Bahçelievler'deki telefon hırsızları kamerada

30.12.2019 14:33 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:33

BAHÇELİEVLER'de bir telefon mağazasına müşteri gibi giren iki kadın 18 bin TL değerindeki iki telefonu vitrinden çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay geçtiğimiz Cuma günü saat 17.00 sıralarında Bahçelievler Mahmutbey Caddesi üzerinde bulunan bir telefon mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede 20 yıllık esnaf olan Mehmet Erdem kilitli olan vitrini açıp içindeki bir telefonu müşterisine gösterdi. Bu sırada mağaza önünde bekleyen iki kadın vitrinin kilitli olmadığını görünce içeri girdi. Kadınlardan biri müşteri gibi bazı ürünlerle ilgili sorular sorup Mehmet Erdem ve diğer çalışanları meşgul etmeye çalıştı. Bu sırada da vitrin önünde bekleyen diğer kadın kilidi açık olan vitrinin camını aralayıp telefonlardan birini aldı. Telefonu çalan kadın diğer kadının yanına giderek bir süre bir şeyler konuştuktan sonra tekrar vitrine yöneldi. Müşteri taklidi yapan kadın mağaza çalışanlarını bir kez daha meşgul edince vitrin önünde bekleyen kadın tekrar camı aralayarak ikinci telefonu da montunun cebine soktu. Daha sonra iki arkadaş mağazadan çıkıp farklı yönlere doğru uzaklaştı. Hırsızlık anı mağazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"YAKALANMALARINI İSTİYORUM"

Mağaza görevlisi Mehmet Erdem hırsızlığı fark ettikten sonra durumu polis ekiplerine haber verdi. Yaşanan olayı anlatan Erdem şöyle konuştu; "Akşam saat 17.00 sıralarıydı. Dükkanın en yoğun olduğu saatler. İki arkadaş gelip dükkanın girişinde içeriyi kolaçan ediyorlar. İçerinin yoğunluğunu gördükten sonra benim de vitrinin kilidini açıp müşteriye telefon gösterdiğimi fark ediyorlar. İçeri doğru yöneldiler biri babamı oyalıyor beni yanına çekmeye çalışıyor. Ben yanına gittiğim zaman diğer arkadaşı vitrine yöneliyor vitrini aralayıp ilk telefonu alıp cebine koyuyor. Diğeri orada konuşmaya devam ediyor ve yüksek sesle konuşuyor. Ben ikinci kez o tarafa yeltendiğim zaman diğeri ikinci telefonu alıyor. Sonra diğer arkadaşı ile göz göze geliyorlar içeride. Onayı verdikten sonra ikisi birlikte çıkıyor. Biri sağ tarafa biri sol tarafa ayrılıyorlar. Burada benim kaybım 18 bin TL. Kendilerinden şikayetçiyim, yakalanmalarını istiyorum. Adalet yerini bulsun."

Telefonlar çalan iki hırsızın aynı gün içinde aynı caddede farklı yerlerde de hırsızlık yaptığı öğrenildi.

Kaynak: DHA