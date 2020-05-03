BAHÇELİEVLER'DEKİ AYAKKABI HIRSIZI KAMERADA
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BAHÇELİEVLER'DEKİ AYAKKABI HIRSIZI KAMERADA

BAHÇELİEVLER'DEKİ AYAKKABI HIRSIZI KAMERADA
03.05.2020 15:13 | Son Güncelleme: 03.05.2020 15:13

BAHÇELİEVLER apartman kapısını kredi kartıyla açan bir kişi, daire önlerindeki ayakkabıları çaldı.

BAHÇELİEVLER apartman kapısını kredi kartıyla açan bir kişi, daire önlerindeki ayakkabıları çaldı. 

Olay 30 Nisan'da Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Yolu Caddesi'nde gerçekleşti. Apartmana gelen bir kişi, kredi kartıyla apartmanın kapısını açarak içeri girdi. Koronavirüs salgını nedeni ile vatandaşların evde olmalarına aldırış etmeyen hırsız saniyeler içinde daire önlerindeki ayakkabıları yanında getirdiği poşete doldurarak kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde apartman önüne gelen kişi, kart yardımıyla kapıyı açıyor. İçeri girerek saniyeler sonra poşete doldurduğu ayakkabılarla apartmandan uzaklaşıyor.

- Çay

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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