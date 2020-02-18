 BAHÇELİEVLER'DEKİ AĞIR HASARLI BİNA YIKILIYOR
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 BAHÇELİEVLER'DEKİ AĞIR HASARLI BİNA YIKILIYOR

BAHÇELİEVLER'de 40 yıllık ağır hasarlı Gündoğdu apartmanının yıkımı gerçekleştirildi.

18.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:32
 BAHÇELİEVLER'DEKİ AĞIR HASARLI BİNA YIKILIYOR
BAHÇELİEVLER'de 40 yıllık ağır hasarlı apartmanının yıkımı gerçekleştirildi. 

26 'de Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından 'da 77 binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Sekizi 'de bulunan binaların 4'ü kat maliklerinin kendi isteğiyle yıkıldırken  diğer 4 binadan ikisinin ise yıkımı bugün gerçekleşti. 

Soğanlı Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi 83 numaradaki 24 daire ve 6 dükkanın bulunduğu 6 katlı Gündoğdu Apartmanın yıkımı bugün yapıldı. Bina sakinlerinden olan Canan Kurt binada önce güçlendirme yapılmasına sonra da yıkılmasına karar verildiğini söyledi. 

BAHÇELİEVLER'DE 24 BİNA DAHA YIKILACAKBu hafta sonuna kadar Bahçelievler'de bulunan hasarlı 24 binanın daha yıkımı gerçekleştirilecek. Bugün yıkımı yapılan iki binanın kat maliklerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm yasası kapsamında 18 ay boyunca kira yardımı yapılacak.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------Binadan görüntüYıkım çalışmalarından görüntüYıkımdan drone görüntüsü   

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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