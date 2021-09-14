Bahçelievler'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Bahçelievler'de sürücüsünün alkollü olduğu olduğu iddia edilen kamyonet, önünde bulunan 1 kamyon, 1 otomobil ve vakaya giden bir ambulansa çarptı. Yaralanan sürücü muayene edilmek için hastaneye kaldırıldı.

Kaza; gece saat 01.00'da Bahçelievler Merkez Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesinde tramvay durağı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen 59 TS 390 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki 34 VB 9730 plakalı 112 Acil Servis Ambulansa çarptı. Kazada hasar alan ambulansında vakaya gittiği öğrenildi.

Vakaya giden ambulans kazada hasar gördü

Ambulansın önünde bulunan 34 TBZ 38 plakalı ticari taksi ve 19 ABL 024 plakalı kamyonda kazaya karıştı. Yaşanan zincirleme kaza sonucu alkollü olan sürücü bulunduğu yerde sıkıştı. Kazanın meydana geldiğini gören sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kazaya karışan araçlarda hasar oluştu

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracına sıkışan sürücüyü çıkardı. Sağlık ekipleri sürücüyü ambulans ile hastaneye sevk etti. Meydana gelen kazada araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL