Bahçelievler'de zincirleme kaza araç içi kamerasında Alper KORKMAZ / BAHÇELİEVLER D-100 Karayolu'nda sabah saatlerinde kamyon ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası araç içi kameraya yansıdı.

Alper KORKMAZ/ BAHÇELİEVLER D-100 Karayolu'nda sabah saatlerinde kamyon ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası araç içi kameraya yansıdı.

Kaza saat sabah 07.40'ta D-100 Karayolu Bahçelievler mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orta şeritte ilerleyen kamyon seyir halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ise bir başka otomobile çarptı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Yaşanan zincirleme kaza otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sol şeritte ilerleyen otomobil diğer otomobilin kendisine çarpmasıyla sağ tarafta bulunan bariyerlere çarparak duruyor.

Kaynak: DHA