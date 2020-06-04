BAHÇELİEVLER'DE ZİNCİRLEME KAZA ARAÇ İÇİ KAMERASINDA
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BAHÇELİEVLER'DE ZİNCİRLEME KAZA ARAÇ İÇİ KAMERASINDA

Haber: Alper KORKMAZ / BAHÇELİEVLER D-100 Karayolu'nda sabah saatlerinde kamyon ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası araç içi kameraya yansıdı.

BAHÇELİEVLER'DE ZİNCİRLEME KAZA ARAÇ İÇİ KAMERASINDA
04.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:52

Haber: Alper KORKMAZ/ BAHÇELİEVLER D-100 Karayolu'nda sabah saatlerinde kamyon ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası araç içi kameraya yansıdı.

Kaza saat sabah 07.40'ta D-100 Karayolu Bahçelievler mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orta şeritte ilerleyen kamyon seyir halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ise bir başka otomobile çarptı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Yaşanan zincirleme kaza otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sol şeritte ilerleyen otomobil diğer otomobilin kendisine çarpmasıyla sağ tarafta bulunan bariyerlere çarparak duruyor.

Görüntü dökümü

-------------------Araç içi kamera görüntüsü

-Kaza anı


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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