Bahçelievler'de zincirleme kaza: 1 yaralı

07.09.2019 23:40

Bahçelievler'de üç otomobilin karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

D-100 Karayolu'nda Edirne istikametine giden Ali Evci yönetimindeki 26 BU 781 plakalı otomobil, önünde seyreden Mutlu Çelik'in kullandığı 34 KJ 0551 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağ şeride savrulan otomobil, Elif Doğuş Yıldırım yönetimindeki 34 ZN 3350 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Yıldırım'ın aracındaki ismi öğrenilemeyen bir kadın hafif yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın şiddetiyle belinde ağrı oluştuğunu belirten Çelik ise sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafikte aksama yaşanırken, kazaya karışan otomobillerin çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Kaynak: AA