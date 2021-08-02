Bahçelievler'de yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada
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Bahçelievler'de yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada

Bahçelievler'de yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bahçelievler'de yabancı uyruklu oldukları iddia edilen iki grup bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında yumruk yumruğa kavga etti.

Bahçelievler'de yabancı uyruklu oldukları iddia edilen iki grup bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında yumruk yumruğa kavga etti. Çığlık atan kadın araya girerek tarafları ayırmaya çalışırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün 18.00 saatlerinde Yenibosna Çobançeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu oldukları iddia edilen iki grup çalıştıkları konfeksiyon atölyesinden çıktıktan sonra bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce yumruklar havada uçuştu. Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, meydan kavgası anları kameralara yansıdı.

O anlar kamerada

Kameraya yansıyan görüntülerde, kavga etmeye başlayan yabancı uyruklu iki grubun yumruklaşması ve onları ayırmaya çalışan bir kadının çığlık çığlığa kavgayı ayırmaya çalışması yer alıyor. Sonrasında ise kavgayı bitiren grup olay yerinden ayrılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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