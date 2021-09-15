Bahçelievler'de yol çöktü, vatandaşlar yürüyerek işe gitmek zorunda kaldı

Bahçelievler'de sabah saatlerinde metro inşaatının yapıldığı caddede çökme meydana geldi. Çöken yol nedeniyle cadde trafiğe kapatılınca işe gitmek isteyen vatandaşlar büyük sıkıntı yaşadı.

Bahçelievler Yenibosna Merkez mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden metro şantiyesinin bulunduğu yolda çökme meydana geldi. Çökmeyi fark eden şantiye çalışanları caddeyi dubalarla trafiğe kapatarak çalışma başlattı. Ancak sabah saatlerinde tam da işe geliş saatinde yaşanan çökme nedeniyle cadde de trafik durma noktasına geldi. Bazı sürücülerin yolun dubalarla kapatılmasına rağmen ısrarla geçmek istemesi yüzünden de caddede trafik tamamen felç oldu. Bunun üzerine cadde üzerinde iş yerleri bulunan vatandaşlar ve okula gitmek isteyen öğrenciler servis veya araçlarından inerek yürümek zorunda kaldı.

Bir süre çalışma yapan ekipler daha sonra trafiğin kilitlenmesinden dolayı çareyi trafiği tehlikeli de olsa açmakta buldu. Bu sırada işine ve okuluna gitmek isteyen vatandaşlar yaşanan bu duruma isyan etti. Yo kapalı olduğu için dersine geç kaldığını söyleyen Tolga Keskin, "Trafik kapalı minibüsle okula gidecektim ancak yol trafiğe kapalı olması nedeniyle yürüyorum, okula geç kaldım" dedi.

İşe geç kalan başka bir vatandaş ise "Caddenin başından beri yürüyorum. İşe geç kaldım. 15 dakikadır yürüyorum, minibüs de gelmiyor, yürümeye devam ediyorum" dedi.

(Volkan Kayalar-İHA)