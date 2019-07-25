Bahçelievler'de yol çökmesi nedeniyle cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, Doğu Sanayi Metro İstasyonu'nun şantiye alanı önündeki Prof. Dr. Nevzat Pisak Caddesi'nde dün gece saatlerinde yol çöktü.

Çökme nedeniyle yolda büyük bir çukur oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra alanda çalışma başlattı.

Kaynak: AA