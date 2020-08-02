Bahçelievler'de yıkım kararı olan binanın balkonu çöktü: 1 yaralı
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Bahçelievler'de yıkım kararı olan binanın balkonu çöktü: 1 yaralı

Bahçelievler'de yıkım kararı olan binanın balkonu çöktü: 1 yaralı Bahçelievler'de bir binanın balkonu çöktü, bina mühürlendi Bahçelievlerde, yıkım kararı olan 6 katlı bir binanın balkon kısmında çökme meydana geldi.

02.08.2020 08:17 | Son Güncelleme: 02.08.2020 08:23

Bahçelievler'de yıkım kararı olan binanın balkonu çöktü: 1 yaralı

Bahçelievler'de bir binanın balkonu çöktü, bina mühürlendi

İSTANBUL - Bahçelievlerde, yıkım kararı olan 6 katlı bir binanın balkon kısmında çökme meydana geldi. Hakkında yıkım kararı olan ancak içinde halen iki ailenin yaşadığı binanın, ikinci katındaki evin balkonu çöktü. Çökme sırasında balkonda sigara içen 50 yaşlarında bir erkek şahıs bahçeye düşerek ağır yaralandı. Bina belediye ekiplerince mühürlendi.

Olay, saat 00.00 sularında Bahçelievler Şirinevler Mahallesinde 6 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı olan binanın ikinci katında oturan 50-55 yaşlarında adam, sigara içmeye çalıştığı sırada balkon çöktü. Adam, büyük bir gürültüyle alt eve doğru çöken balkonla birlikte aşağıya düştü. Binanın bahçesindeki molozların üstüne düşen adam ağır yaralandı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Büyük bir gürültüyle dışarı çıkan komşular, yerde bir kişiyi görmesiyle durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağı kırılan ve karın bölgesinden ağır yaralanan adama ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, olay yerine gelen sağlık ekipleri itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yaralıyı düştüğü yerden kaldırarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Bina ve kahvehane mühürlendi

Polis ekipleri ise sokağı güvenlik şeridi ile kapatırken, binanın birinci katında bulunan bir evi ile altında bulunan bir kahvehaneyi tahliye etti. Yıkım kararı olan binanın çoğu balkonunda çatlakların oluştuğu ve balkonlardan kopan parçaların olduğu görüldü.

Tahliye çalışmalarının ardından olay yerine Bahçelievler Belediyesine ait Zabıta ekiplerince bina ve kahvehanenin kapısı mühürlendi. Mühürlenme çalışmalarının ardından binanın çevresi zabıta ekiplerince bariyerlerle çevrildi.

Tek başına yaşayan ve ağır yaralanan adam, hastanede tedavi altına alınırken, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Bina ilgili inceleme sürüyor.

"Bina yıkılıyor zannettik"

Çökmenin sesleriyle dışarı çıkan karşı komşuları Ramazan Karakaş, "Biz karşı komşuyuz. Çatırdı geldi, bir anda toz toprak oldu. Bina yıkılıyor zannettik, meğerse balkon çöktü. Zaten tek başına yaşıyordu, altlı üstlü oturuyorlar, akrabalar. Bina boşaltılmıştı, sadece ikisi kalmıştı. Balkondan düştü. Ondan sonra bilinci yerinde değildi. Gözü kapalıydı, durumu ağırdı. Karnında kanamalar vardı" diye konuştu.

Bahçelievler'de yıkım kararı olan binanın balkonu çöktü: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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