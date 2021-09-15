BAHÇELİEVLER'DE YIKILAN BİNANIN ZARAR VERDİĞİ YAN BİNA SAKİNLERİ: HAYATIMIZ TEHLİKEDE - Haberler
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BAHÇELİEVLER'DE YIKILAN BİNANIN ZARAR VERDİĞİ YAN BİNA SAKİNLERİ: HAYATIMIZ TEHLİKEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAHÇELİEVLER'de, kentsel dönüşümdeki binanın yıkımında, yan apartman zarar gördü.

BAHÇELİEVLER'de, kentsel dönüşümdeki binanın yıkımında, yan apartman zarar gördü. Delik ve derin çatlakların oluştuğu apartman sakinleri, hayatlarının tehlikede olduğunu belirterek yetkililerden çözüm istedi.

Bahçelievler Çavuşpaşa Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasına karar verildi. Yıkım sonrası 2 iş yeri 10 dairenin bulunduğu yan binada delik ve derin çatlaklar oluşturdu. Bina sakinleri 3 gündür evlerine giremediklerini ve hayatlarının tehlikede olduğunu belirtti.

"HAYATIMIZ TEHLİKEDE"

Apartman yöneticisi Hatice Yılmaz, "Bizim hayatımız tehlikede. Kaç gündür uyumuyoruz. Her yer çatladı, patladı. Burada bir sürü kişi yaşıyor. Eşim 80 yaşında. İkimiz de kanser hastasıyız dışarı çıkamıyoruz, ama çıkmak zorunda kalıyoruz. Bugün içeri girdik yani. Ne yapacağız bilmiyoruz. Bina demek ki çürük. Ne yapacağız bilmiyoruz" dedi.

"BEŞİK GİBİ SALLANIYOR"

Apartman sakini Güler Çorluoğlu, "Yan bina yıkılırken nasıl oldu bilmiyoruz. Sesten sonra dışarıya kaçtık. Geldik ki duvar bu hale geldi. Evlere giremiyoruz. 3 gündür dışardayız. Çalışmalar durunca girip ihtiyaçları giderip, dışarı çıkıyoruz. Beşik gibi sallanıyor. Ne yapacağız bilmiyoruz. Müteahhit, 'Anlaşın yapalım' diyor. Bu akşam bir karar verilecek. Apartmanda 10 daire 2 iş yeri var" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİEVLER'DE YIKILAN BİNANIN ZARAR VERDİĞİ YAN BİNA SAKİNLERİ: HAYATIMIZ TEHLİKEDE

BAHÇELİEVLER'DE YIKILAN BİNANIN ZARAR VERDİĞİ YAN BİNA SAKİNLERİ: HAYATIMIZ TEHLİKEDE

BAHÇELİEVLER'DE YIKILAN BİNANIN ZARAR VERDİĞİ YAN BİNA SAKİNLERİ: HAYATIMIZ TEHLİKEDE

BAHÇELİEVLER'DE YIKILAN BİNANIN ZARAR VERDİĞİ YAN BİNA SAKİNLERİ: HAYATIMIZ TEHLİKEDE

BAHÇELİEVLER'DE YIKILAN BİNANIN ZARAR VERDİĞİ YAN BİNA SAKİNLERİ: HAYATIMIZ TEHLİKEDE

BAHÇELİEVLER'DE YIKILAN BİNANIN ZARAR VERDİĞİ YAN BİNA SAKİNLERİ: HAYATIMIZ TEHLİKEDE

BAHÇELİEVLER'DE YIKILAN BİNANIN ZARAR VERDİĞİ YAN BİNA SAKİNLERİ: HAYATIMIZ TEHLİKEDE
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: BAHÇELİEVLER'DE YIKILAN BİNANIN ZARAR VERDİĞİ YAN BİNA SAKİNLERİ: HAYATIMIZ TEHLİKEDE - Haberler
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