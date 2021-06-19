Bahçelievler'de Yaz Spor Okulları 21 Haziran'da başlıyor
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Bahçelievler'de Yaz Spor Okulları 21 Haziran'da başlıyor

Bahçelievler'de Yaz Spor Okulları 21 Haziran'da başlıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bahçelievler Belediyesi Yaz Spor Okulları başlıyor.

Bahçelievler Belediyesi Yaz Spor Okulları başlıyor. 11 farklı branşta ücretsiz spor eğitiminin verileceği okullarda çocuklar eğlenirken spor yeteneklerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Bahçelievler Belediyesi ve Bahçelievler Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor okulları 21 Haziran'da başlıyor. Yaz tatilini daha verimli geçirmeleri için tamamen ücretsiz olan yaz spor okulları sporseverleri bekliyor.

11 AYRI BRANŞTA EĞİTİM VERİLECEK

Bahçelievler Yaz Spor Okulları'nda çocukların sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerine yönelerek beden ve ruh sağlıklarının gelişmesine katkı sağlanacak. 21 Haziran'da başlayacak Yaz Spor Okulları'nda 11 ayrı branşta; basketbol, kick boks, judo, masa tenisi, jimnastik, karate, havalı silahlar, kort tenisi, güreş ve futsal alanında çocuklar hem daha enerjik olacak hem de eğlenceli zaman geçirecekler.

TAMAMEN ÜCRETSİZ

Beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve uzmanlar tarafından verilecek spor eğitimleri için çocuklardan ücret talep edilmeyecek. Başvuru için http://kurs.bahcelievler.bel.tr/ adresinden gerekli bilgiye ulaşabilir ve kayıt yaptırabilirler.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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