Bahçelievler'de yaşlılara vefa eli
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yerel ›› Bahçelievler'de yaşlılara vefa eli - Haber
Bahçelievler, Yerel

Bahçelievler'de yaşlılara vefa eli

Bahçelievler'de yaşlılara vefa eli 17 bin yaşlıya hijyen paketi Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden dışarıya çıkamayan 65 yaş üstü yaşlılara Bahçelievler Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri hijyen paketi dağıttı.

26.03.2020 09:21 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:24
Bahçelievler'de yaşlılara vefa eli

Bahçelievler'de yaşlılara vefa eli

17 bin yaşlıya hijyen paketi

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden dışarıya çıkamayan 65 yaş üstü yaşlılara Bahçelievler Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri hijyen paketi dağıttı. Hijyen paketleri 17 bin yaşlı ve kronik hastanın evlerine kadar götürülüp teslim edildi.

Bahçelievler Belediyesi ilçe genelinde evlerinden çıkamayan 17 bin, 65 yaş üstü yaşlılara Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ile içinde havlu, kolonya ve maske bulunan hijyen paketi dağıttı. Vatandaşların evden çıkma ihtiyaçlarını minimum seviyeye indirmek için hazırlanan hijyen paketleri evlerine kadar götürülüp teslim edildi. Öte yandan salgının oluşturduğu riskleri azaltmak adına ilçe sınırlarında yaşayan dezavantajlı durumda olan 65 yaş üstü vatandaşların yanı sıra engelli, evde bakım hastası, kronik rahatsızlığı bulunan acil durumlara yönelik bir telefon hattı da kuruldu. Evde çıkamayan vatandaşlar, telefon ile ekiplere ulaşarak ihtiyaçlarını iletiyor. Ekipler de ihtiyaçları alarak eve kadar götürüyor.

"Mecbur kalmadıkça evimizden çıkmayalım"

Sadece resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması gerektiğini belirten Dr. Hakan Bahadır, "Milletçe zor günlerden geçiyoruz. Hepinizin bildiği gibi küresel bir salgınla karşı karşıyayız. İlk olarak Çin'de baş gösteren yeni tip korona virüs salgını dalga dalga yayılarak neredeyse dünyanın yarısından fazlasını etkisi altına aldı. Komşu ve birçok Avrupa ülkesi durumdan oldukça etkilenerek sorunla mücadele etmeye çalışıyor. Çok şükür ki devletimizin ve hükümetimizin günler öncesinden aldığı tedbirler sayesinde, bu süreci olduğunca iyi götürmeye çalışıyoruz" dedi.

17 bin 77 aileye, içerisinde kolonya, havlu ve maske

Başkan Bahadır konuşmasının devamında, "Hükümetimizin aldığı tedbirlere ilave olarak Bahçelievler Belediyesi olarak bizler de ilk günden itibaren alınan önlemlere katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu gün de burada, kayıtlı olan 65 yaş ve üzeri, kronik rahatsızlığı olan ve engelli birey bulunan 17 bin 77 ailemize, içerisinde kolonya, havlu ve maske bulunan bir hijyen setinin dağıtımına başlıyoruz. Dün itibarıyla vefa destek ekiplerimiz az önce sıraladığım risk grubundaki komşularımızın gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin sağlanması konusunda kendilerine yardımcı olmaya başladılar. Ayrıca bir hekim kardeşiniz olarak komşularımdan ricam, başta ailemiz olmak üzere tüm toplumun sağlığı için kurallara uyalım, mecbur kalmadıkça evimizden çıkmayalım, sağlık kurumlarına ve hastanelere gitmeyelim, fedakarca cansiperane çalışan doktorlarımız ve sağlık personelinin iş yükünü arttırmayalım. Konuya ilişkin sadece Sağlık bakanımız ve diğer resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alalım" dedi.

Bahçelievler'de yaşlılara vefa eli

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Bahçelievler'de yaşlılara vefa eli

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak Haber
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak
Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi Haber
Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi
Türkiye, Kovid-19 salgınında en karanlık günü geride bıraktı Haber
Türkiye, Kovid-19 salgınında en karanlık günü geride bıraktı
7 milyonluk villasını satıp apartman dairesine taşındı! İşte yeni evi Haber
7 milyonluk villasını satıp apartman dairesine taşındı! İşte yeni evi
İşte İtalya'da koronavirüs salgınını başlatan iki ölümcül hata Haber
İşte İtalya'da koronavirüs salgınını başlatan iki ölümcül hata
Serdar'ın mutluluğu kısa sürdü! Kötü haberi Instagram'dan paylaştı Haber
Serdar'ın mutluluğu kısa sürdü! Kötü haberi Instagram'dan paylaştı
Tayini çıktığı için şehir değiştirmek isteyen kadın, kayınpederi tarafından bıçaklandı
Tayini çıktığı için şehir değiştirmek isteyen kadın, kayınpederi tarafından bıçaklandı
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
Dünyaca ünlü Türk doktor, koronavirüsten korunmak için 8 tavsiye verdi
Dünyaca ünlü Türk doktor, koronavirüsten korunmak için 8 tavsiye verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi
13 gün sonra eve dönen Ayşe: Bir evde zorla tutuldum, uyuşturucu verdiler
13 gün sonra eve dönen Ayşe: Bir evde zorla tutuldum, uyuşturucu verdiler
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1331'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1331'e yükseldi
Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı
Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım
Esnafa moral vermek için pazara giderek şarkı söyleyen genç kız, sosyal medyada alkış topladı
Esnafa moral vermek için pazara giderek şarkı söyleyen genç kız, sosyal medyada alkış topladı
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor
Başak Demirtaş: Salgın nedeniyle Selahattin'in sağlığından çok endişeliyim
Başak Demirtaş: Salgın nedeniyle Selahattin'in sağlığından çok endişeliyim
Son dakika: Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?' sorusuna yanıt
Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt
Bakan Koca, gündeme oturan 'kit ihracatı' tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler değil
Bakan Koca, gündeme oturan "kit ihracatı" tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler...
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak
Koronavirüs nedeniyle patates fiyatları %100 arttı
Koronavirüs nedeniyle patates fiyatları %100 arttı
Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı
Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı
Şahan Gökbakar, canlı yayını kapatamayan Sıla'yı tiye aldı
Şahan Gökbakar, canlı yayını kapatamayan Sıla'yı tiye aldı
CHP'li vekil 'Endişeye sevk eden gelişmeler var' deyip Zonguldak için acil tanı kiti istedi
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip Zonguldak için acil tanı kiti istedi
Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız
Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız
Bazı tütün ürünlerinde %40 olan ÖTV tutarı, %80'e yükseltildi
Bazı tütün ürünlerinde %40 olan ÖTV tutarı, %80'e yükseltildi
Volkswagen, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu ayırdı
Volkswagen, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu ayırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Abdulhamit Gül Devlet Bahçeli Zekeriya Birkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Akgül Seda Sayan Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Hikmet Karaman
Daha Fazla Mart Açıklama Futbolcu Fatih Terim
Şu an buradasınız: Bahçelievler'de yaşlılara vefa eli - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 09:49:21. #1.15#
title