Bahçelievler'de yaşlılara vefa eli Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden dışarıya çıkamayan 65 yaş üstü yaşlılara Bahçelievler Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri hijyen paketi dağıttı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden dışarıya çıkamayan 65 yaş üstü yaşlılara Bahçelievler Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri hijyen paketi dağıttı. Hijyen paketleri 17 bin yaşlı ve kronik hastanın evlerine kadar götürülüp teslim edildi.

Bahçelievler Belediyesi ilçe genelinde evlerinden çıkamayan 17 bin, 65 yaş üstü yaşlılara Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ile içinde havlu, kolonya ve maske bulunan hijyen paketi dağıttı. Vatandaşların evden çıkma ihtiyaçlarını minimum seviyeye indirmek için hazırlanan hijyen paketleri evlerine kadar götürülüp teslim edildi. Öte yandan salgının oluşturduğu riskleri azaltmak adına ilçe sınırlarında yaşayan dezavantajlı durumda olan 65 yaş üstü vatandaşların yanı sıra engelli, evde bakım hastası, kronik rahatsızlığı bulunan acil durumlara yönelik bir telefon hattı da kuruldu. Evde çıkamayan vatandaşlar, telefon ile ekiplere ulaşarak ihtiyaçlarını iletiyor. Ekipler de ihtiyaçları alarak eve kadar götürüyor.

"Mecbur kalmadıkça evimizden çıkmayalım"

Sadece resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması gerektiğini belirten Dr. Hakan Bahadır, "Milletçe zor günlerden geçiyoruz. Hepinizin bildiği gibi küresel bir salgınla karşı karşıyayız. İlk olarak Çin'de baş gösteren yeni tip korona virüs salgını dalga dalga yayılarak neredeyse dünyanın yarısından fazlasını etkisi altına aldı. Komşu ve birçok Avrupa ülkesi durumdan oldukça etkilenerek sorunla mücadele etmeye çalışıyor. Çok şükür ki devletimizin ve hükümetimizin günler öncesinden aldığı tedbirler sayesinde, bu süreci olduğunca iyi götürmeye çalışıyoruz" dedi.

17 Bin 77 aileye, içerisinde kolonya, havlu ve maske

Başkan Bahadır konuşmasının devamında, "Hükümetimizin aldığı tedbirlere ilave olarak Bahçelievler Belediyesi olarak bizler de ilk günden itibaren alınan önlemlere katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu gün de burada, kayıtlı olan 65 yaş ve üzeri, kronik rahatsızlığı olan ve engelli birey bulunan 17 Bin 77 ailemize, içerisinde kolonya, havlu ve maske bulunan bir hijyen setinin dağıtımına başlıyoruz. Dün itibarıyla vefa destek ekiplerimiz az önce sıraladığım risk grubundaki komşularımızın gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin sağlanması konusunda kendilerine yardımcı olmaya başladılar. Ayrıca bir hekim kardeşiniz olarak komşularımdan ricam, başta ailemiz olmak üzere tüm toplumun sağlığı için kurallara uyalım, mecbur kalmadıkça evimizden çıkmayalım, sağlık kurumlarına ve hastanelere gitmeyelim, fedakarca cansiperane çalışan doktorlarımız ve sağlık personelinin iş yükünü arttırmayalım. Konuya ilişkin sadece Sağlık bakanımız ve diğer resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alalım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA