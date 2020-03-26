Bahçelievler'de yaşlılara vefa eli
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Bahçelievler'de yaşlılara vefa eli - Haberler
Bahçelievler, Güncel

Bahçelievler'de yaşlılara vefa eli

Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden dışarıya çıkamayan 65 yaş üstü yaşlılara Bahçelievler Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri hijyen paketi dağıttı.

26.03.2020 09:05 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:06
Bahçelievler'de yaşlılara vefa eli

Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden dışarıya çıkamayan 65 yaş üstü yaşlılara Bahçelievler Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri hijyen paketi dağıttı. Hijyen paketleri 17 bin yaşlı ve kronik hastanın evlerine kadar götürülüp teslim edildi.

Bahçelievler Belediyesi ilçe genelinde evlerinden çıkamayan 17 bin, 65 yaş üstü yaşlılara Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ile içinde havlu, kolonya ve maske bulunan hijyen paketi dağıttı. Vatandaşların evden çıkma ihtiyaçlarını minimum seviyeye indirmek için hazırlanan hijyen paketleri evlerine kadar götürülüp teslim edildi. Öte yandan salgının oluşturduğu riskleri azaltmak adına ilçe sınırlarında yaşayan dezavantajlı durumda olan 65 yaş üstü vatandaşların yanı sıra engelli, evde bakım hastası, kronik rahatsızlığı bulunan acil durumlara yönelik bir telefon hattı da kuruldu. Evde çıkamayan vatandaşlar, telefon ile ekiplere ulaşarak ihtiyaçlarını iletiyor. Ekipler de ihtiyaçları alarak eve kadar götürüyor.

"Mecbur kalmadıkça evimizden çıkmayalım"

Sadece resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması gerektiğini belirten Dr. Hakan Bahadır, "Milletçe zor günlerden geçiyoruz. Hepinizin bildiği gibi küresel bir salgınla karşı karşıyayız. İlk olarak Çin'de baş gösteren yeni tip korona virüs salgını dalga dalga yayılarak neredeyse dünyanın yarısından fazlasını etkisi altına aldı. Komşu ve birçok Avrupa ülkesi durumdan oldukça etkilenerek sorunla mücadele etmeye çalışıyor. Çok şükür ki devletimizin ve hükümetimizin günler öncesinden aldığı tedbirler sayesinde, bu süreci olduğunca iyi götürmeye çalışıyoruz" dedi.

17 Bin 77 aileye, içerisinde kolonya, havlu ve maske

Başkan Bahadır konuşmasının devamında, "Hükümetimizin aldığı tedbirlere ilave olarak Bahçelievler Belediyesi olarak bizler de ilk günden itibaren alınan önlemlere katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu gün de burada, kayıtlı olan 65 yaş ve üzeri, kronik rahatsızlığı olan ve engelli birey bulunan 17 Bin 77 ailemize, içerisinde kolonya, havlu ve maske bulunan bir hijyen setinin dağıtımına başlıyoruz. Dün itibarıyla vefa destek ekiplerimiz az önce sıraladığım risk grubundaki komşularımızın gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin sağlanması konusunda kendilerine yardımcı olmaya başladılar. Ayrıca bir hekim kardeşiniz olarak komşularımdan ricam, başta ailemiz olmak üzere tüm toplumun sağlığı için kurallara uyalım, mecbur kalmadıkça evimizden çıkmayalım, sağlık kurumlarına ve hastanelere gitmeyelim, fedakarca cansiperane çalışan doktorlarımız ve sağlık personelinin iş yükünü arttırmayalım. Konuya ilişkin sadece Sağlık bakanımız ve diğer resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alalım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak Haberler
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak
AK Partili eski başkan yakalandığı koronavirüsü yenip sağlığına kavuştu Haberler
AK Partili eski başkan yakalandığı koronavirüsü yenip sağlığına kavuştu
Tayini çıkan sağlık memuru kadın, kayınpederi tarafından bıçaklandı Haberler
Tayini çıkan sağlık memuru kadın, kayınpederi tarafından bıçaklandı
Koronayla mücadele kapsamında hayati öne sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı Haberler
Koronayla mücadele kapsamında hayati öne sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı
İran'ın Türkiye sınırında korkutan deprem! Van'da hissedildi Haberler
İran'ın Türkiye sınırında korkutan deprem! Van'da hissedildi
Koronavirüs tedbirlerine uymayan gece kulübüne operasyon: 20 gözaltı Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uymayan gece kulübüne operasyon: 20 gözaltı
Bazı tütün ürünlerinde %40 olan ÖTV tutarı, %80'e yükseltildi
Bazı tütün ürünlerinde %40 olan ÖTV tutarı, %80'e yükseltildi
Rapor verilip evine gönderilen koronavirüs şüphelisini, ekipler yoldan çevirdi
Rapor verilip evine gönderilen koronavirüs şüphelisini, ekipler yoldan çevirdi
ABD'de en korkunç gün! Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı bini aştı
ABD'de en korkunç gün! Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı bini aştı
Dünyaca ünlü Türk doktor, koronavirüsten korunmak için 8 tavsiye verdi
Dünyaca ünlü Türk doktor, koronavirüsten korunmak için 8 tavsiye verdi
Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi
Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi
Türkiye, Kovid-19 salgınında en fazla ölümün yaşandığı günü geride bıraktı
Türkiye, Kovid-19 salgınında en fazla ölümün yaşandığı günü geride bıraktı
Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara 'angut' dedi, sosyal medyadan tepki çekti
Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara "angut" dedi, sosyal medyadan tepki çekti
Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu
Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu
İsrail'de yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 2 bin 369'a yükseldi
İsrail'de yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 2 bin 369'a yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Açıklanan önlemlere uyulmazsa salgının süresi 1 yılı aşabilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Açıklanan önlemlere uyulmazsa salgının süresi 1 yılı aşabilir
13 gün sonra eve dönen Ayşe: Bir evde zorla tutuldum, uyuşturucu verdiler
13 gün sonra eve dönen Ayşe: Bir evde zorla tutuldum, uyuşturucu verdiler
Son Dakika: Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
Son Dakika: Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, maske takıp koronavirüs için 'Basit bir grip' dedi
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, maske takıp koronavirüs için "Basit bir grip" dedi
Koronavirüs Putin'i korkutmadı! Tokalaşmaya devam ediyor
Koronavirüs Putin'i korkutmadı! Tokalaşmaya devam ediyor
Prens William korona şakası yaptı, babası Prens Charles virüse yakalandı
Prens William korona şakası yaptı, babası Prens Charles virüse yakalandı
Eski medya patronu Zafer Mutlu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi
Eski medya patronu Zafer Mutlu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1331'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1331'e yükseldi
Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen 'Hayat Eve Sığar' kampanyasına destek oldu
Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen "Hayat Eve Sığar" kampanyasına destek oldu
Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız
Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır
Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı
Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Faik Öztrak Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Akgül Ender Saraç Serdar Ortaç Fahrettin Koca
Spor Falcao Yılmaz Vural Lionel Messi Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Açıklama Futbolcu Fatih Terim
Şu an buradasınız: Bahçelievler'de yaşlılara vefa eli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 09:49:21. #1.14#
title