Bahçelievler'de yangın paniğe neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bahçelievler'de yangın paniğe neden oldu

Bahçelievler'de yangın paniğe neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bahçelievler'de tek katlı bir marangoz atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bahçelievler'de tek katlı bir marangoz atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken marangoz atölyesinde maddi hasar meydana geldi.

Olay Bahçelievler Merkez Mahallesi, Merkez Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tek katlı bir marangoz atölyesinde bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler sokak üzerinde paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni bilinmezken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Mahalle sakinlerinden Şenol Korkmaz korktuklarını dile getirerek, "Ben uyuyordum çıktım iki kova su attım ama o zamana kadar içeriyi sarmıştı içeride boyahane vardı onlara bereket ki itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürdüler. Dışarıda tinerciler var burası yıkıntı bir yer kentsel dönüşüm diye çevirdiler dışını tenekeyle. Bize de sağır kalıyor arka tarafımızda kaldığı için göremedik" diye konuştu. - İSTANBUL

Bahçelievler'de yangın paniğe neden oldu
Bahçelievler'de yangın paniğe neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bir süredir haber alınamayan piyanist evinin banyosunda ölü bulundu
Bir süredir haber alınamayan piyanist evinin banyosunda ölü bulundu
Annesiyle tartıştıktan sonra kendisini kilitlediği odayı ateşe veren genç, feci şekilde can verdi
Annesiyle tartıştıktan sonra kendisini kilitlediği odayı ateşe veren genç, feci şekilde can verdi
Çıplak vaziyette çatıya çıktı, itfaiye ve polis alarma geçti
Çıplak vaziyette çatıya çıktı, itfaiye ve polis alarma geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Aykut Erdoğdu Fahrettin Altun
Magazin Hadise Eda Ece Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Cyle Larin Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bahçelievler'de yangın paniğe neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 12:05:27. #1.16#

title