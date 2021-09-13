Bahçelievler'de yangın mı çıktı? 13 Eylül Pazartesi İstanbul Bahçelievler yangın mı var? Bahçelievler yangını nerede oldu? Yangın söndürüldü mü?
Son dakika gelen haberlere göre 13 Eylül Pazartesi günü Bahçelievler'de yatak ve baza imalathanesinde yangın çıktı. Yangın sonrası vatandaşlar, yangının nerede çıktığını, ne zaman çıktığını merak etti. Peki, Bahçelievler'de yangın mı çıktı? 13 Eylül İstanbul Bahçelievler yangın mı var? Bahçelievler yangını nerede oldu? Yangın söndürüldü mü? İşte detaylar...
Bahçelievler'de bulunan yatak ve baza imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Peki, Bahçelievler yangını söndürüldü mü?
BAHÇELİEVLER'DE YANGIN MI ÇIKTI?
Bahçelievler'de bulunan yatak ve baza imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi'nde yatak ve baza imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
BAHÇELİEVLER YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yatak ve baza imalathanesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
13 EYLÜL BAHÇELİEVLER YANGINI SON DURUM
Bahçelievler yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangından son dakika görüntüleri gelmeye devam ediyor.