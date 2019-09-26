Bahçelievler'de vatandaşlar parkta kamp kurdu

26.09.2019 23:26

Bahçelievler'de deprem korkusuyla evine gidemeyen vatandaşlar, parkta kamp kurdu.

Yeniden deprem olacağı endişesiyle evinde duramayan bazı vatandaşlar, ilçedeki Milli Egemenlik Parkı'na akın etti. Aralarında okumak için İstanbul'a gelen öğrencilerin de bulunduğu vatandaşların bazıları çadır kurarken, bazıları halı sererek oturdu.

Kimi vatandaşlar evinden piknik tüpü getirerek çay pişirirken, kimileri termos tercih etti. Çaylarını içen vatandaşlar, parkta aralarında depremle ilgili sohbet ediyor.

Bahçelievler Belediyesi yetkilileri ise parka kurdukları stantta vatandaşlara çorba ve ekmek ikramında bulundu.

İl dışından okumak için gelen İstanbul'da Üniversite okuyan 3 ev arkadaşı öğrenci de geceyi geçirmek için parkta kamp çadırı kurdu.

Öğrencilerden Bahar Küçük, deprem sırasında okulda bulunduklarını belirterek, çok korktuklarını söyledi.

Aynı okulda okuduklarını ve ev arkadaşı olduklarını anlatan Küçük, eski bir binanın 6. katında kaldıklarını, bu nedenle tedirgin olduklarını dile getirdi.

Küçük, aldıkları kararla burada çadır kurduklarını ifade ederek, çadırın küçük olması dolayısıyla iki kişinin uyuyacağını, 3 kişinin ise nöbet tutacağını belirtti.

Kaynak: AA