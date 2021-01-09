BAHÇELİEVLER'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

BAHÇELİEVLER'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adresinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik daha önce belirlenen adrese perşembe günü operasyon düzenlendi. Operasyonda T.D. (29), S.A. (30), Ş.K. (29) ve İ.G. (28) isimli kişiler gözaltına alındı. Ayrıca, adreste yapılan aramalarda 180 gram bonzai, 201 gram eroin, 2.75 gram kubar esrar maddesi 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 100 lira ele geçirildi. Öte yandan gözaltına alınan kişilerin uyuşturucu ticareti başta olmak üzere, çok sayıda suçtan kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü

---------------------baskın anı polis kamerası-ev içerisinde aramlar

-bulunan uyuşturucu maddelerin görüntüleri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı