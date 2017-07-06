Bahçelievler'de Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul Bahçelievler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Çok sayıda polisin görev aldığı operasyonda, üzerinde bir miktar esrarla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.



Şüpheli, daha sonra işlemlerinin yapılması için ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.