Bahçelievler'de 'ustalık belgesi' olmayan berberden ilginç savunma
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Bahçelievler'de 'ustalık belgesi' olmayan berberden ilginç savunma

Korona virüs denetimleri kapsamında Bahçelievler'de zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir berberin 'ustalık belgesi'nin olmadığı ortaya çıktı.

Bahçelievler'de 'ustalık belgesi' olmayan berberden ilginç savunma
06.08.2020 17:45 | Son Güncelleme: 06.08.2020 17:57

Korona virüs denetimleri kapsamında Bahçelievler'de zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir berberin 'ustalık belgesi'nin olmadığı ortaya çıktı. Zabıta ekipleri tarafından belgesi sorulan şahıs, "Belgem yok ama istesem gider alırım. İstersen seni tıraş edeyim gel otur" tepki çekti.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilde, valiliklere gönderdiği 'Koronavirüs Denetimleri' konulu genelge kapsamında 81 ilde denetimlere başladı. Gönderilen genelgede kapsamında Bahçelievler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de denetimlere çıktı. Ekipler, umumi açık yerleri ziyaret ederek hijyen, maske kullanımı ve masalar arası sosyal mesafe konusunda uyardı. Denetimler esnasında mutfaklara da giren ekipler, çöp kovalarının ağzının kapalı olması ile bulaşıkların temizliği konusunda da uyarılarda bulundu. Öte yandan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da ilçe genelinde denetimlere katılarak esnafı ziyaret etti.

Ruhsatsız berber dükkanına uyarı

Denetimler esnasında bir berber dükkanına giren ekipler çalışan kişiden 'ustalık belgesi'ni göstermesini istedi. Dükkan sahibinin olmadığını söyleyen çalışan, "Benim ustalık belgem yok ben yardımcısıyım. Tatile gitti. Onun ustalık belgesi duvarda asılı ben o tatilde olduğu için buraya geçici olarak geldim. Yardım ediyorum. Normalde Kapalı Çarşı'da çalışıyorum. İşi bıraktım şuan yardım ediyorum. İşler kötü olduğu için bıraktım. Berberlik ustalığım var; ama belgem yok. Tıraş olmaya gelen vatandaşları ben tıraş ediyorum. Belgem yok ama istesem gider alırım. İstersen seni tıraş edeyim gel otur" demesi tepki çekti.

Bunun üzerine ekipler çalışanı en kısa sürede evrakları tamamlaması için uyardı. Zabıta memuru, "Uyarıda bulunup çalışamayacağını söyledik. Ruhsatsız faaliyet gösteriyor zaten berberler odasına kayıt olması lazım rapor yazacağız. Onlar gelip işlem yapacak" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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