Bahçelievler'de trafo alev alev yandı
08.01.2021 20:42 | Son Güncelleme: 08.01.2021 20:52
BAHÇELİVLER'de, cadde üzerinde bulunan trafoda çıkan yangında alevler yükseldi.
BAHÇELİVLER'de, cadde üzerinde bulunan trafoda çıkan yangında alevler yükseldi. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
- İstanbul
Yangın, saat 20.00 sıralarında Üsküp Caddesi üzerinde bulunan yer trafosunda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler yükseldi. Alevleri gören vatandaşları paniğe kapılarak sokağa döküldü. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle bölgeye elektrik verilemezken elektrik şirketi ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı