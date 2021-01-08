Bahçelievler'de trafo alev alev yandı

BAHÇELİVLER'de, cadde üzerinde bulunan trafoda çıkan yangında alevler yükseldi. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Üsküp Caddesi üzerinde bulunan yer trafosunda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler yükseldi. Alevleri gören vatandaşları paniğe kapılarak sokağa döküldü. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle bölgeye elektrik verilemezken elektrik şirketi ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı