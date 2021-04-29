BAHÇELİEVLER'DE TOPLU TAŞIMA DURAKLARINDA YOĞUNLUK
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BAHÇELİEVLER'DE TOPLU TAŞIMA DURAKLARINDA YOĞUNLUK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tam kapanma kararının uygulanmasına saatler kala sabah saatlerinde İstanbul'da toplu taşıma duraklarında yoğunluk yaşandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tam kapanma kararının uygulanmasına saatler kala sabah saatlerinde İstanbul'da toplu taşıma duraklarında yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da sabah saatlerinde toplu ulaşım duraklarında yoğunluk yaşandı. Tüm Türkiye'ye uygulanacak olan 17 günlük tam kapanma sürecine saatler kala, İstanbul'da son mesai günüyle sabahın erken saatlerinde duraklar doldu taştı. Şirinevler'de işlerine gitmek isteyenler metrobüs, metro ve otobüs duraklarında yoğunluğa sebep oldu. Öte yandan D-100 Karayolu'nun da aralıklarla trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü.

BAHÇELİEVLER'DE TOPLU TAŞIMA DURAKLARINDA YOĞUNLUK
BAHÇELİEVLER'DE TOPLU TAŞIMA DURAKLARINDA YOĞUNLUK
BAHÇELİEVLER'DE TOPLU TAŞIMA DURAKLARINDA YOĞUNLUK
BAHÇELİEVLER'DE TOPLU TAŞIMA DURAKLARINDA YOĞUNLUK
BAHÇELİEVLER'DE TOPLU TAŞIMA DURAKLARINDA YOĞUNLUK
BAHÇELİEVLER'DE TOPLU TAŞIMA DURAKLARINDA YOĞUNLUK
BAHÇELİEVLER'DE TOPLU TAŞIMA DURAKLARINDA YOĞUNLUK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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