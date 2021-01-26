Bahçelievler'de ticari minibüs alevler içinde kaldı
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Bahçelievler'de ticari minibüs alevler içinde kaldı

26.01.2021 04:56 | Son Güncelleme: 26.01.2021 09:03

Bahçelievler'de ticari minibüs alevler içinde kaldı Bahçelievler'de park halinde bulunan ticari minibüs alevler içinde kaldı.

Bahçelievler'de ticari minibüs alevler içinde kaldı

İSTANBUL - Bahçelievler'de park halinde bulunan ticari minibüs alevler içinde kaldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Zeki Karsan Sokak üzerinde park halinde bulunan 42 ECG 10 plakalı ticari minibüs henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede alevler içerisinde kalan aracı gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından ticari minibüsün kullanılamaz hale geldiği görüldü. Olay yeri inceleme ekipleri, araçta meydana gelen yangının çıkış sebebini bulmak için incelemelerde bulundu.

Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Bahçelievler'de ticari minibüs alevler içinde kaldı
Bahçelievler'de ticari minibüs alevler içinde kaldı
Bahçelievler'de ticari minibüs alevler içinde kaldı
Bahçelievler'de ticari minibüs alevler içinde kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENSAR KIRANLIOĞLU

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