Bahçelievler'de tekstil atölyesindeki patlamanın en net güvenlik kamerası görüntüsü BAHÇELİEVLER'de bir binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

BAHÇELİEVLER'de bir binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Patlama anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde araçlar geçerken patlama olduğu görülüyor. Cadde savaş alanına dönerken bir anda alev topu yükseliyor

Kaynak: DHA