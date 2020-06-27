Bahçelievler'de tekstil atölyesindeki patlamanın en net güvenlik kamerası görüntüsü
BAHÇELİEVLER'de bir binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
27.06.2020 14:26 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:37
BAHÇELİEVLER'de bir binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Patlama anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde araçlar geçerken patlama olduğu görülüyor. Cadde savaş alanına dönerken bir anda alev topu yükseliyor
Kaynak: DHA