BAHÇELİEVLER'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDEKİ PATLAMANIN EN NET GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ BAHÇELİEVLER'de bir binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Bir anda cadde savaş alanına döndü

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - BAHÇELİEVLER'de bir binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Patlama anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde araçlar geçerken patlama olduğu görülüyor. Cadde savaş alanına dönerken bir anda alev topu yükseliyor

Kaynak: DHA