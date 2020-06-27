BAHÇELİEVLER'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDEKİ PATLAMANIN EN NET GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ
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BAHÇELİEVLER'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDEKİ PATLAMANIN EN NET GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ

BAHÇELİEVLER'de bir binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

BAHÇELİEVLER'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDEKİ PATLAMANIN EN NET GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ
27.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:38

Bir anda cadde savaş alanına döndü

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - BAHÇELİEVLER'de bir binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Patlama anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde araçlar geçerken patlama olduğu görülüyor. Cadde savaş alanına dönerken bir anda alev topu yükseliyor

Kaynak: DHA

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