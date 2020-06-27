BAHÇELİEVLER'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDE PATLAMA: 3 YARALI (2) Ertan KILIÇ-Yılmaz OKUR-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - BAHÇELİEVLER'de bir binanın bodrum katındaki tekstil atölyesi olarak kullanılan iş yerinde patlama meydana geldi.

Ertan KILIÇ-Yılmaz OKUR-Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA - BAHÇELİEVLER'de bir binanın bodrum katındaki tekstil atölyesi olarak kullanılan iş yerinde patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre, içeride yaralı halde bulunan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri patlama sonrası yangına müdahale ederken, ilk belirlemelere göre, içeride yaralı halde bulunan 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Patlama yaşanan binanın duvarlarında çatlaklar oluştu, yan binaların ise camları kırıldı. Binadan yoğun dumanlar yükselirken, ekiplerin olay yerindeki çalışma ve incelemeleri sürüyor.

Kaynak: DHA