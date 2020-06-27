Bahçelievler'de tekstil atölyesinde patlama kameralarda
BAHÇELİEVLER'de bir binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
27.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:25
BAHÇELİEVLER'de bir binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çevre iş yerlerine ait görüntülerde patlamayla birlikte büyük bir sarsıntının yaşandığı görülüyor.
Kaynak: DHA