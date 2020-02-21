: Bahçelievler'de tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

21.02.2020 08:55 | Son Güncelleme: 21.02.2020 08:56

Bahçelievler'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangın, atölyenin en üst kısmında çıkarak maddi hasarın oluşmasına sebebiyet verdi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Yangın saat 01.00'de Bahçelievler ilçesi Merkez Mahallesi Kavak Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir tekstil atölyesinin en üst kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 2 bin metrekare büyüklüğündeki tekstil atölyesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Atölyeden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Avcılar, Bakırköy, Seyrantepe, Kocasinan ve Sefaköy itfaiye grup amirlerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangının diğer binalara sıçramaması için çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürdü. Yaklaşık iki saat süren söndürme ve soğutma çalışmaları kapsamında yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin araştırılması için çalışmalar devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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