Bahçelievler'de tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
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Bahçelievler'de tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Bahçelievler'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

21.02.2020 08:55 | Son Güncelleme: 21.02.2020 08:56
Bahçelievler'de tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangın ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangın, atölyenin en üst kısmında çıkarak maddi hasarın oluşmasına sebebiyet verdi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Yangın saat 01.00'de Bahçelievler ilçesi Merkez Mahallesi Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir tekstil atölyesinin en üst kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 2 bin metrekare büyüklüğündeki tekstil atölyesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Atölyeden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Avcılar, Bakırköy, Seyrantepe, Kocasinan ve Sefaköy grup amirlerinden çok sayıda ekibi sevk edildi.

ekipleri yangının diğer binalara sıçramaması için çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürdü. Yaklaşık iki saat süren söndürme ve soğutma çalışmaları kapsamında yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin araştırılması için çalışmalar devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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: Bahçelievler'de tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
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