Bahçelievler'de Taşlı, Sopalı, Bıçaklı Kavga Kamerada

* Sopa, taş ve bıçaklarla sokak ortasında birbirlerine girdiler; kavgaya kadınlar da dahil oldu.



Tüm bu anlar da ise amatör kamera kayıttaydı.



Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA



Bahçelievler'de bir hafta önce Suriyeli iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi yaralandı. Mahalleli kavgayı ayırmakta güçlük çekti; devreye polis girdi.



Olay, geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde Bahçelievler'de meydana geldi. Suriyeli iki grup iddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden sokakta birbirine girdi. Mahalleli, çocukların gözleri önünde yaşanan kavgayı ayırmaya çalışsa da başaralı olamadı; ancak polisin bölgeye ulaşmasıyla olay sonlanabildi. Kadınların da karıştığı kavgada iki kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kavga anı ise bir amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.



Görüntülerde, bir grup ortaya aldıkları adamı sopalarla dövüyor. Bu sırada bir kadının da adama vurduğu görülüyor.



Kısa süre sonra dövülen adamın yakınları sokağa geliyor. Gruplar taşlı sopalı kavgaya tutuşuyor. Sokakta çocuklar ve çevredekiler panik yaşıyor. O anlarda tarafların ellerinde ve yerlerde bıçak olduğu da görülüyor.