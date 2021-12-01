Bahçelievler'de tartıştığı babasını öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı - Haberler
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Bahçelievler'de tartıştığı babasını öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel
Bahçelievler'de tartıştığı babasını öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı

Bahçelievler'de tartıştığı babasını silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de tartıştığı babasını silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 29 Kasım günü gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi'ndeki bir adreste bir kişinin öldürüldüğü bilgisi üzerine inceleme başlatıldı.

Olay yerine giden polis ekipleri, isminin O.Ç. olduğu belirlenen kişinin silahla öldürüldüğünü tespit etti.

Bir görgü tanığının ifadeleri üzerinden sürdürülen incelemenin devamında, maktul O.Ç'nin, evde tartıştığı oğlu B.Ç. tarafından silahla vurulduğu ve şüpheli B.Ç'nin daha sonra olay yerinden kaçtığı anlaşıldı.

Şüphelinin Esenyurt'taki bir evde saklandığını belirleyen ekipler, B.Ç'yi burada yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri

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