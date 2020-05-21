Bahçelievler'de taksilere yönelik dezenfektan çalışması
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Bahçelievler'de taksilere yönelik dezenfektan çalışması

Bahçelievler'de taksilere yönelik dezenfektan çalışması Korona virüs tedbirleri kapsamında Bahçelievler Belediyesi, ilçede bulunan taksicilerin araçlarının dezenfekte edilmesi için yeni bir çalışma başlattı.

21.05.2020 15:23 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:26

Bahçelievler'de taksilere yönelik dezenfektan çalışması

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında Bahçelievler Belediyesi, ilçede bulunan taksicilerin araçlarının dezenfekte edilmesi için yeni bir çalışma başlattı. Buna göre Bahçelievler'de bulunan taksiciler haftanın bir günü saat 08: 30-09: 00 saatleri arasında araçlarını temizletebilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında ticari taksilere ilişkin sosyal mesafe, kişisel hijyen ve araç temizliğiyle ilgili yayımladığı genelgenin ardından Bahçelievler Belediyesi harekete geçti. Bugün itibariyle Bahçelievler'de bulunan ve faaliyet gösteren taksiciler haftanın bir günü olmak üzere Bahçelievler Veterinerlik Binası'nda araçlarını dezenfekte ettirmek için sıraya girdi. Sırası gelen araçlar yapılan hijyen çalışmalarının ardından belediyenin vermiş olduğu haftalık temizlik belgesinin ardından kendilerine verilen maske ve kolonya setini alarak işlerinin başına döndü. Buna göre araçlarını dezenfekte etmek isteyen taksiciler işlemlerini 08: 30-09: 30 arasında yapabilecek. Taksiciler diğer vakitlerde araçlarını dezenfekte etmek isterlerse belediyenin Çağrı Merkezi'nden randevu alabilecek.

"Yolcular ve kendimiz için çok anlamlı"

Bahçelievler Belediyesinin vermiş olduğu hizmet için teşekkür eden Emre Akşahin " Şu anda ben Yenibosna'da taksi durağında çalışmaktayım belediyenin vermiş olduğu bu güzel anlamlı hediye hem kendimiz hem de yolcularımız için gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Araçların düzenli bir şekilde temizliğini yaptırıyoruz onlarla ilgili de belgemiz var"dedi.

Taksi şoförlerinden Ahmet Aksu ise " İstanbul Havalimanı'nda şoförlük yapmaktayız bu yapılan dezenfeksiyon işlemlerinden dolayı Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'a teşekkür ederiz. Haftada bir sefer dezenfekte yaptırmaktayım. Bugünden sonra temizlik çalışmaları başlayacak bundan dolayı araçlarımızı dezenfekte yaptırmaya geldik"diye konuştu.

Bahçelievler'de taksilere yönelik dezenfektan çalışması

Kaynak: İHA

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