Son dakika haberleri... Bahçelievler'de tabancayla oynadığı iddia edilen çocuk yaralandı
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Son dakika haberleri... Bahçelievler'de tabancayla oynadığı iddia edilen çocuk yaralandı

28.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 28.02.2021 14:25

Son dakika habere göre Bahçelievler'de evde tabancayla oynadığı sırada yaralandığı iddia edilen çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler'de evde tabancayla oynadığı sırada yaralandığı iddia edilen çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yenibosna Merkez Mahallesi Kayalar Sokak'taki 4 katlı binanın 2. katında 13 yaşındaki kız çocuğu E.Ü'nün evde tabancayla oynarken silahının ateş alması üzerine yaralandığı iddia edildi.

Karnına isabet eden kurşunla yaralandığı belirtilen çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Son dakika haberleri... Bahçelievler'de tabancayla oynadığı iddia edilen çocuk yaralandı
Son dakika haberleri... Bahçelievler'de tabancayla oynadığı iddia edilen çocuk yaralandı
Son dakika haberleri... Bahçelievler'de tabancayla oynadığı iddia edilen çocuk yaralandı
Son dakika haberleri... Bahçelievler'de tabancayla oynadığı iddia edilen çocuk yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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